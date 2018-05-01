ЛНРовцы меняют время работы на КПВВ в Станице

Боевики "МГБ ЛНР" с 1 июня будут осуществлять пропуск граждан на контрольно-пропускном пункте КПП "Станица Луганская" с 06.00 до 20.00, пишут сепаратистские СМИ.

"Служба пограничной охраны МГБ Луганской Народной Республики информирует, что в связи с увеличением светового дня пункт перехода "Станица Луганская" меняет график работы. С 1 июня пропуск лиц будет осуществляться с 06.00 до 20.00 по местному времени", - говорится в сообщении.

С 28 февраля пропуск граждан на пункте перехода "Станица Луганская" осуществлялся с 08.00 до 19.30.