В Луганской области задержали группу вымогателей

На Луганщине задержали группу вымогателей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержана во время совершения преступления группа лиц, занимавшихся вымогательством с применением насилия денежных средств у жителя региона», – сказано в сообщении.

Установлено, что 20 мая нынешнего года группа из четырех человек по предварительному сговору незаконно лишила свободы и под предлогом возврата долга требовала денежные средства у жителя области с применением насилия опасного для жизни и здоровья.

«Во время досудебного расследования работниками ГУНП в Луганской области проведены обыски автомобилей подозреваемых, в ходе которых обнаружены вещественные доказательства, имеющие значение для осуществления расследования указанного уголовного производства», – добавили в прокуратуре.

Сейчас четырем членам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья человека и незаконное лишение свободы человека), трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры Луганской области.