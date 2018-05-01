Лисичанские полицейские спасли детей от матери-пьяницы

Старший инспектор сектора превенции Лисичанского отдела полиции капитан полиции Анастасия Тарасова своевременно обнаружила неблагополучную семью, в которой 25-летняя мать ни занимался воспитанием 7-ми месячного младенца и 3-х летнего ребенка, оставляла их без своего внимания, вследствие чего дети были предоставлены сами себе, что могло повлечь угрозу их жизни и здоровью.

По информации правоохраниетлей, 24 мая, вечером в дежурную часть Лисичанского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее соседка постоянно оставляет своих детей на бабушку и идет употреблять спиртные напитки.

Прибыв по вызову, полицейские установили, что 25- летняя мать двоих детей постоянно оставляет детей на бабушку и идет пить.

Сотрудники полиции уже неоднократно привлекали молодую мать к административной ответственности по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Сейчас младенца направили в областную детскую больницу города Лисичанска, а 3-х летнего ребенка планируется также забрать у матери в кратчайшие сроки.