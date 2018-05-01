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На Луганщине полиция обращается за помощью к жителям в установлении обстоятельств ДТП

Сегодня, 16:46 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине полиция обращается за помощью к жителям в установлении обстоятельств ДТП23 мая около семи часов утра, водитель автомобиля «Skoda-Fabia», регистрационный номер ВВ 0635 ПО, красного цвета, двигаясь по автодороге Р-22 «КПП Красная Таловка-Луганск» на 39 км + 75,20 м, не справился с управлением в результате чего совершил выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП пассажиры автомобиля получили телесные повреждения.

Убедительная просьба к лицам, которые являются очевидцами или владеют какой-либо информацией о данном ДТП, или двигались на собственном транспорте в указанное время в районе места ДТП, обратиться в Следственное управление ГУНП в Луганской области по адресу: г.. Северодонецк, ул. Партизанская, 16 или позвонить по телефонам 102 или 0977524668


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