Турчинов: Боевики обстреливают подконтрольные Украине районы вглубь до 30 км

Пророссийские боевики на Донбассе за последнюю неделю обстреливали подконтрольные Украине районы вглубь до 30 километров.

Об этом в ходе визита на передовые позиции заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что Турчинов в связи с обострением ситуации на Донбассе прибыл на позиции Объединенных сил и провел совещание с военным руководством и руководителями силовых структур.

В частности, по словам Турчинова, в течение недели зафиксировано самое большое за последние полгода количество обстрелов не только позиций Вооруженных сил, но и населенных пунктов.

"Используется запрещенная минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня", - сказал он, добавив, что обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего были уничтожены гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.