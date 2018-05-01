На Донбассе ликвидированы двое боевиков

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил украинские военнослужащие ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщила украинская разведка, передает штаб ООС в Facebook.

"По данным разведки, уничтожены два и ранены трое оккупантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведения войск согласно достигнутым ранее договоренностям. Так, по опорном пункта украинских военных боевики открыли огонь из крупнокалиберного пулемета и автоматического гранатомета. Украинские военные заблаговременно разведали огневые точки противника, поэтому командир опорного пункта направил по ним огонь в ответ на обстрелы.

"Действуя согласно обстановки, подчиненные командира метким огнем из стрелкового оружия уничтожили пулеметный расчет оккупантов и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в ООС.