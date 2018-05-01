КПВВ на линии разграничения за сутки пересекли 45 тыс. жителей Донбасса

КПВВ, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, за минувшие сутки, 23 мая 2018, пересекли 45 тыс. лиц.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины. В КПВВ сегодня, 24 мая, утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 50/20.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 45 тысяч человек и 5,6 тысячи транспортных средств (ТС): "Майорское" - 9770 человек и 1035 ТС; "Марьинка" - 11220 человек и 1920 ТС; "Новотроицкое" - 8850 человек и 1565 ТС; "Гнутово" - 4900 человек и 1065 ТС; "Станица Луганская" - 10290 человек.

Также пограничники Краматорского отряда в КПВВ "Марьинка" обнаружили гражданина Украины, относительно которого было поручение уполномоченных государственных органов.

"Во время проверки пограничниками стало известно, что данное лицо возможно причастное к незаконных вооруженных формирований. Для дальнейшей проверки задержанного передано Нацполиции.