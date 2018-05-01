Боевики 38 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки в ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что боевые действия продолжаются вдоль всей линии соприкосновения, боевики за сутки 38 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь. В ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных, раненых эвакуировали в госпиталь.

По данным разведки, у противника потери составили 2 убитыми и 3 ранеными. С начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет.