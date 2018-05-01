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Боевики 38 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Сегодня, 09:19 citynews.net.ua | Напечатать

 В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки в ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. 

Сообщается, что боевые действия продолжаются вдоль всей линии соприкосновения, боевики за сутки 38 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 

Наиболее напряженная ситуация наблюдается в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь. В ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных, раненых эвакуировали в госпиталь. 

По данным разведки, у противника потери составили 2 убитыми и 3 ранеными. С начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет.


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