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На Донбассе погибли 34 морпеха

Сегодня, 17:42 citynews.net.ua | Напечатать

За мужество и отвагу 391 морской пехотинец отмечен государственными наградами, 290 воинов получили ранения, а 34 – отдали свои жизни за украинскую землю. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на торжествах по случаю 100-летия создания морской пехоты Украины.

«Первое, что приходит в голову – ваша роль в обороне Мариуполя и всего Юга нашей страны. Благодаря вашим мужеству и героизму Украина теперь лучше, чем когда-либо, знает названия таких населенных пунктов  как Павлополь, Гранитное, Водяное, Талаковка, Широкино», - сказал Президент.

«Я помню, как в боевом порядке разворачивалась наша бригада и сколько тогда визга было в социальных сетях о том, что морпехи сдадут Мариуполь. Вы прошли испытания и доказали, что вы лучшие. Вы заслужили высокое уважение не только жителей Мариуполя и Николаева, а всего украинского народа. Вы с честью выдержали испытание войной. Вы держали оборону на самых сложных участках, там, где другие отступали. Выполняли боевые задачи четко и профессионально», - обратился к воинам Глава государства.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день морская пехота, как и вся украинская армия, на несколько порядков сильнее, чем это было до войны.

«Каждый день идет интенсивное наращивание боевого потенциала этого важного рода войск. Подразделения получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники и современные средства связи. В частности, мы уже завершили перевооружение танкового батальона бригады морской пехоты мощными танками Т-80. Сейчас продолжается переоснащение еще одного батальона. Кроме того, постепенно осуществляем перевооружение подразделений морской пехоты модернизированными бронетранспортерами БТР-70ДІ. Также строятся два современных десантных катера «Кентавр», которые вскоре также поступят на вооружение Военно-Морских cил», - констатировал Порошенко.


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