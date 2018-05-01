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Кабмин предоставил шахтам гарантии по кредитам на более 1 млрд гривен

Сегодня, 16:52 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины предоставил государственным шахтам гарантии по кредитам на более 1 млрд гривен и утвердил их условия. Соответствующие документы имеются в распоряжении издания РБК-Украина.

Кабмин согласился с предложением Минэнерго предоставить в 2018 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств, обязательств по кредиту "Торецкуголь" на сумму 21,15 млн гривен на переоснащение лавы, "Селидовуголь" на сумму 278 млн гривен на техническое переоснащение лавы. Также предоставляются гарантии по кредиту на 112 млн гривен для шахты "Видродження" и 228 млн гривен для шахты "Степная" ГП "Львовуголь".

Также шахте им. Сургая предоставляются гарантии по кредиту на 139 млн гривен и на 276 млн гривен для шахты "Горская" ГП "Первомайскуголь". Во всех случаях государственная гарантия предоставляется для обеспечения выполнения 80% обязательств заемщика.


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