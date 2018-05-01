В Северодонецком горсовете рассказали на что потратят бюджетные деньги

22 мая состоялось заседание 47-й внеочередной сессии Северодонецкого городского совета, которое провел городской голова Валентин Казаков, пишет 06452.

Повестка дня заседания содержала более 30 вопросов. Депутаты Северодонецкого городского совета внесли изменения в городской бюджет на 2018 год. В решении в частности указано, что по общему фонду за счет свободного остатка средств, образовавшегося на начало года, дополнительно выделены средства на финансовую поддержку коммунальных предприятий, на приобретение шин для троллейбусов, на благоустройство населенных пунктов (в том числе на приобретение контейнеров для сбора ТБО, гидродинамической очистки ливневой канализации, благоустройство кладбищ и тому подобное); на разметку дорог, на разработку проектной документации на текущий и средний ремонт дорог по ул. Синецкой, ул. Б. Лищины, пр. Гвардейский, ул. Промышленная, ул. Объездная.

По специальному фонду за счет свободного остатка средств, образовавшегося на начало года (передача из общего фонда) выделены средства на экспертно-техническое обследование лифтов, на капитальный ремонт 10 кровель, капитальный ремонт электрических сетей жилых зданий с установкой прибора учета в местах общего пользования, на разработку проекта на реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона МЖК «Мрия», реконструкцию тепловых сетей жилых домов, обслуживаемых КП «СТКЕ», с установкой приборов учета тепловой энергии.

Также выделены средства на проектирование строительства моста через р. Боровая, капитальный ремонт дорог по пр. Химиков, пр. Центральный, пр. Гвардейский, строительство сетей освещения с. Боровское, восстановление гидрологического и санитарного состояния р. Боровая с реконструкцией существующей водосливной плотины; капитальный ремонт электрических сетей, помещений, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, замена окон в КУ СЦПМСД (центры первичной медицинской помощи) Управление здравоохранения, капитальный ремонт ДОУ №45 и пр.