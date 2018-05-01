» » В Северодонецком горсовете рассказали на что потратят бюджетные деньги

В Северодонецком горсовете рассказали на что потратят бюджетные деньги

Сегодня, 16:14 citynews.net.ua | Напечатать

22 мая состоялось заседание 47-й внеочередной сессии Северодонецкого городского совета, которое провел городской голова Валентин Казаков, пишет 06452.

Повестка дня заседания содержала более 30 вопросов. Депутаты Северодонецкого городского совета внесли изменения в городской бюджет на 2018 год. В решении в частности указано, что по общему фонду за счет свободного остатка средств, образовавшегося на начало года, дополнительно выделены средства на финансовую поддержку коммунальных предприятий, на приобретение шин для троллейбусов, на благоустройство населенных пунктов (в том числе на приобретение контейнеров для сбора ТБО, гидродинамической очистки ливневой канализации, благоустройство кладбищ и тому подобное); на разметку дорог, на разработку проектной документации на текущий и средний ремонт дорог по ул. Синецкой, ул. Б. Лищины, пр. Гвардейский, ул. Промышленная, ул. Объездная.

По специальному фонду за счет свободного остатка средств, образовавшегося на начало года (передача из общего фонда) выделены средства на экспертно-техническое обследование лифтов, на капитальный ремонт 10 кровель, капитальный ремонт электрических сетей жилых зданий с установкой прибора учета в местах общего пользования, на разработку проекта на реконструкцию системы теплоснабжения микрорайона МЖК «Мрия», реконструкцию тепловых сетей жилых домов, обслуживаемых КП «СТКЕ», с установкой приборов учета тепловой энергии.

Также выделены средства на проектирование строительства моста через р. Боровая, капитальный ремонт дорог по пр. Химиков, пр. Центральный, пр. Гвардейский, строительство сетей освещения с. Боровское, восстановление гидрологического и санитарного состояния р. Боровая с реконструкцией существующей водосливной плотины; капитальный ремонт электрических сетей, помещений, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, замена окон в КУ СЦПМСД (центры первичной медицинской помощи) Управление здравоохранения, капитальный ремонт ДОУ №45 и пр.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:17

"Укроборонпром" усиливает сотрудничество с НАТО

Сегодня, 17:42

На Донбассе погибли 34 морпеха

Сегодня, 16:56

Порошенко подписал указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая

Сегодня, 16:52

Кабмин предоставил шахтам гарантии по кредитам на более 1 млрд гривен

Сегодня, 16:14

В Северодонецком горсовете рассказали на что потратят бюджетные деньги

Сегодня, 15:32

Порошенко назвал условия применения Javelin на Донбассе

Сегодня, 14:49

Пограничники в Станице пропускают участников ВНО через КПВВ в приоритетном порядке

Сегодня, 14:23

Американский тяжелый беспилотник совершил длительный полет над Крымом и Донбассом

Сегодня, 14:13

Нацполиция проведет досудебное расследование в отношении чиновника ЛОГА Денищенко

Сегодня, 13:18

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Сегодня, 12:53

Клименко назвал "ЛЭО" террористами и обвинил в шантаже

Сегодня, 12:11

В Днепре обнаружили крупный тайник боеприпасов, вывезенных из зоны ООС

Новости Украины:

Сегодня, 18:13

Румыния готова продлить до Черновцов ж/д евроколею

Сегодня, 17:41

ЕС может ввести санкции против Украины

Сегодня, 16:56

Порошенко подписал указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая

Сегодня, 16:50

В МИД заявили об угрозе жизни Сенцова и Балуха

Сегодня, 16:07

На Донетчине родители протестуют против поездок детей в школу через блокпост

Сегодня, 15:12

За нарушение пожарной безопасности хотят закрыть 155 ТРЦ

Сегодня, 14:23

Американский тяжелый беспилотник совершил длительный полет над Крымом и Донбассом

Сегодня, 13:24

Под Тернополем сожгли лагерь ромов

Сегодня, 12:49

Из-за долгов за газ Киев может остаться без тепла

Сегодня, 12:03

Почти 200 тысяч жителей Днепра из-за аварии остались без воды

Сегодня, 11:30

В ДТП во Львовськой области погибли 6 человек

Сегодня, 09:54

В скоростных поездах до «Борисполя» установят бесконтактные системы оплаты

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 