Порошенко назвал условия применения Javelin на Донбассе

Предоставленные Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin будут использоваться в зоне боевых действий на Донбассе лишь в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает «Укринформ».

«Использование Javelin дает преимущества во время выполнения заданий по поражению враждебной бронетехники и значительно повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава. Конечно, это сугубо оборонное оружие, предоставленное Украине США, будет использоваться лишь в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных Российской Федерации, и не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе. Оно станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии», – сказал Порошенко, выступая в Николаеве на торжествах по случаю 100-летия создания морской пехоты Украины.

Он добавил, что накануне проверил готовность Вооруженных сил к боевому использованию первого серийного противотанкового ракетного комплекса третьего поколения, полученного от США.

«Так, шаг за шагом, мы строим новую армию, усиливаем нашу оборону от агрессивной России», – заявил Порошенко.