Пограничники в Станице пропускают участников ВНО через КПВВ в приоритетном порядке

Пограничники Лисичанского отряда, которые действуют в составе Объединенных сил, в контрольном пункте "Станица Луганская" начали пропуск участников внешнего независимого оценивания в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Луганского пограничного отряда.

Так, для того чтобы создать комфортные условия пересечения линии соприкосновения и содействия в обеспечении своевременного прибытия в учебные заведения участников ВНО, пограничники оформляют таких лиц в приоритетном порядке. При этом, во время прохождения паспортного контроля, участник ВНО должен предъявить, кроме разрешения физического лица, приглашение на ВНО в электронном или печатном виде.

Также, для ускорения процедуры оформления, пропуск таких лиц осуществляется по заранее полученным спискам от Департамента образования и науки Луганской областной военно-гражданской администрации с перечнем лиц, в установленном порядке зарегистрированных как участники внешнего независимого оценивания.

В случае возникновения проблемных вопросов, таких как несовпадение реквизитов сертификата с номером паспортного документа лица или отсутствия самого сертификата, пограничники будут принимать исчерпывающие меры по обеспечению пересечения линии соприкосновения участником ВНО для составления тестирования.

В общем, за прошедшие сутки в этом КПВВ в приоритетном порядке линию соприкосновения пересекли 15 участников ВНО.