Нацполиция проведет досудебное расследование в отношении чиновника ЛОГА Денищенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальную полицию обоснованное заключение, утвержденное на заседании агентства по результатам полной проверки декларации директора Департамента внешних отношений, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности Луганской облгосадминистрации Денищенко Дениса Викторовича. Об этом 17 мая сообщило НАПК, пишет zaraz.info

Директор Департамента Луганской ОДА Денис Денищенко (который является также депутатом Рубежанского городского совета- ред.) не задекларировал в э-декларации за 2016-й год доход жены на сумму 99 466 грн., ее квартиру площадью 30 кв. м., доли в квартире и доме площадями 74 кв. м. и 56 кв. м соответственно. Отмечают в ведомстве.