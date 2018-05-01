В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 22 мая 2018 года, погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Вследствие боевых действий погиб один наших военнослужащий, 1995 года рождения. Кроме этого, трое наших украинских защитников получили ранения различной степени. Сейчас им оказывается квалифицированная помощь в медицинских учреждениях", - сообщил он.

Как сообщил Гуцуляк, за прошедшие сутки боевики 49 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе, украинские военные около 20 раз открывали огонь в ответ