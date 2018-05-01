Энергетический монополист "ЛЭО" перешел к "откровенному шантажу", отключив две насосные станции Лисичанскводоканала. Об этом в Facebook написал заместитель главы Луганской ОВГА Юрий Клименко.

Так, в данном случае говорится об отключении энергетиками ряда объектов местных водоканалов в Лисичанске и Рубежном из-за долгов за поставки электроэнергии.

"Моя принципиальная позиция не вступать в переговоры с "террористами"! Однако, когда вопрос касается благополучия и здоровья людей, приходится идти на компромиссы. Поэтому областная власть постоянно искала варианты погашения задолженности перед предприятиями ЛЭО, чтобы люди, которые страдают от войны, не страдали от еще и бытового дискомфорта. Мы обеспечили своевременную оплату услуг ЛЭО в текущем году, даже погашают долги прошлых лет. Уровень проплат - 118%. Однако, энергетический монополист перешел к откровенному шантажу: отключив две насосные станции "Лисичанскводоканала" и оставив без централизованного водоснабжения 9 тысяч лисичан. В Рубежном ситуация не менее сложная - там ЛЭО отключило от питания канализационно-насосную станцию", - написал Клименко.

В свою очередь, пресс-служба ЛЭО опубликовала заявление, в котором говорится об энтузиазме работников, отсутствии средств, нищенствовании и, якобы, безоплатных поставках воды на оккупированные территории.

"Вот так один из первых руководителей области своеобразно поблагодарил энергетиков, назвав их "террористами" (правописание сохранено). Этим нехитрым словом он поблагодарил людей, которые до сих пор на собственном энтузиазме удерживают энергосистему прифронтовой Луганской области, чинят электросети под обстрелами и после обстрелов. Рискующих жизнью и здоровьем для того, чтобы их назвали "террористами". За это хорошее слово, пожалуй, погибли на работе трое наших коллег, и еще два - стали инвалидами. Пожалуй, нужно каждого, кто захочет сказать нечто подобное об энергетиках, отправить в зеленку на линии разграничения, и заставить каждый день ходить по той «взрывной» земле. Конечно, человека с опытом работы в силовых органах таковым не спугнуть, но, видимо, это немного настраивает на более рациональную тональность… Разве не обидно, что именно власть заставила фронтовых энергетиков нищенствовать? В том числе, с помощью долгов коммунальных предприятий - около 550 млн грн. И разве не является коммунальным предприятием областного подчинения "Попаснянский районный водоканал"? Который должен за активную электроэнергию 173 млн грн без учета потребления в мае и без учета штрафных санкций, который качает 90% воды в "ЛНР", который получает наличные от настоящих террористов на Счастьенском мосту ... И который мог бы оплатить по счетам и нормализовать состояние Луганского энергетического объединения. Но все это, оказывается - не терроризм и не содействие терроризму. А вот отключение коммунальных предприятий - должников - это "терроризм"?, - сказано в сообщении ЛЭО.