» » КПВВ на линии разграничения за сутки пересекли почти 43 тыс. жителей Донбасса

КПВВ на линии разграничения за сутки пересекли почти 43 тыс. жителей Донбасса

Сегодня, 09:53 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения, за минувшие сутки, 22 мая 2018, пересекли почти 43 тыс. лиц.

Во время дежурства пограничники обнаружили несколько нарушений пересечения КПВВ, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что в КПВВ, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/70; "Марьинка" - 20/50; "Новотроицкое" - 10/20; "Гнутово" - 30/0. Всего за минувшие сутки через КПВВ проследовало 42,9 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств (ТС): "Майорское" - 9215 лиц и 1120 ТС; "Марьинка" - 10425 человек и 1800 ТС; "Новотроицкое" - 8605 лиц и 1505 ТС; "Гнутово" - 4665 человек и 1015 ТС; "Станица Луганская" - 10000 человек.

Кроме того, в КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники обнаружили два транспортных средства, которыми намеревались незаконно перевезти через линию разграничения партию обуви стоимостью 13 тыс. гривен и компьютерные видеокарты на общую сумму 20 тыс. гривен. Обнаруженный товар передан работникам фискальной службы. Также в КПВВ "Майорское" служебная собака пограничников обнаружила у гражданина Украины 1 грамм вещества растительного происхождения. Личность и найденный товар переданы Нацполиции. В этом же КПВВ военнослужащие совместно с представителями фискальной службы обнаружили у гражданина свидетельства о регистрации автомобиля и мотоцикла, выданные так называемой "ДНР". Фейковые документы переданы представителям полиции.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:59

Россия поставила боевикам на Донбасс 12 вагонов с боеприпасами

Сегодня, 10:26

За неделю в зоне ООС зафиксировали 45 полетов вражеских БПЛА

Сегодня, 09:53

КПВВ на линии разграничения за сутки пересекли почти 43 тыс. жителей Донбасса

Сегодня, 09:13

За сутки в зоне ООС зафиксировано 49 обстрелов

Вчера, 17:59

Рада приняла за основу проект по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Вчера, 17:12

В оккупированном Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса

Вчера, 16:53

ЛЭО вернуло свет в села под Северодонецком

Вчера, 15:51

Командование РФ приводит боевиков в полную боеготовность

Вчера, 15:44

Под Троицким разбили позиции российских наемников (фото)

Вчера, 14:59

Эвакуированных детей из Центра социально-психологической реабилитации в Торецке вывезут в Святогорск

Вчера, 14:13

Президент Эстонии отправится на Донбасс

Вчера, 13:55

СБУ с начала года передала в суд обвинения в отношении 28 "чиновников ЛНР"

Новости Украины:

Сегодня, 11:30

В ДТП во Львовськой области погибли 6 человек

Сегодня, 09:54

В скоростных поездах до «Борисполя» установят бесконтактные системы оплаты

Сегодня, 09:43

Полиция назвала причину массового отравления в харьковской школе

Сегодня, 09:33

Минобразования рекомендует усилить охрану учебных заведений

Вчера, 18:00

В Крыму пьяный полицейский устроил ДТП

Вчера, 17:59

Рада приняла за основу проект по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Вчера, 17:20

Суд оставил Савченко под стражей

Вчера, 17:05

В пяти озерах Киева нашли кишечную палочку

Вчера, 16:51

На границе со Словакией завтра временно ограничат движение грузовиков

Вчера, 15:53

Отравление в харьковской школе: госпитализированы 26 детей

Вчера, 15:39

В России похоронили командира батальона террористов «Пятнашка»

Вчера, 15:36

Движение на трассе Киев-Одесса ограничено в связи с проведением капитального ремонта

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 