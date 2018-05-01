КПВВ на линии разграничения за сутки пересекли почти 43 тыс. жителей Донбасса

На Донбассе контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения, за минувшие сутки, 22 мая 2018, пересекли почти 43 тыс. лиц.

Во время дежурства пограничники обнаружили несколько нарушений пересечения КПВВ, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что в КПВВ, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/70; "Марьинка" - 20/50; "Новотроицкое" - 10/20; "Гнутово" - 30/0. Всего за минувшие сутки через КПВВ проследовало 42,9 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств (ТС): "Майорское" - 9215 лиц и 1120 ТС; "Марьинка" - 10425 человек и 1800 ТС; "Новотроицкое" - 8605 лиц и 1505 ТС; "Гнутово" - 4665 человек и 1015 ТС; "Станица Луганская" - 10000 человек.

Кроме того, в КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники обнаружили два транспортных средства, которыми намеревались незаконно перевезти через линию разграничения партию обуви стоимостью 13 тыс. гривен и компьютерные видеокарты на общую сумму 20 тыс. гривен. Обнаруженный товар передан работникам фискальной службы. Также в КПВВ "Майорское" служебная собака пограничников обнаружила у гражданина Украины 1 грамм вещества растительного происхождения. Личность и найденный товар переданы Нацполиции. В этом же КПВВ военнослужащие совместно с представителями фискальной службы обнаружили у гражданина свидетельства о регистрации автомобиля и мотоцикла, выданные так называемой "ДНР". Фейковые документы переданы представителям полиции.