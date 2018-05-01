За сутки в зоне ООС зафиксировано 49 обстрелов

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 22 мая, российско-оккупационные войска 49 раз нарушали режим прекращения огня, один украинский военный погиб, трое ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

В штабе отмечают, что ВСУ вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя ему вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Луганском направлении противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, на Горловском направлении активная оборона подразделений ООС продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Южное, на Донецком направлении - возле Авдеевки, Опытного и Красногоровки. Сообщается об обострении ситуации на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Широкино. По данным разведки, уничтожены 4 и ранены 4 боевика российско-террористических войск.