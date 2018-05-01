В оккупированном Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса

В оккупированном Дебальцево сегодня днем, 22 мая, произошел взрыв рейсового автобуса, по предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали.

Об этом сегодня сообщил "руководитель представительства" "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает "Остров".

Сообщается, что сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса №1, который двигался по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса.