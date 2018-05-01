ЛЭО вернуло свет в села под Северодонецком

Луганские энергетики около 15 часов 22 мая завершили ремонтные работы на кабельной линии электропередачи и восстановили электроснабжение Пурдовки под Северодонецком. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Напомним, 21 мая в процессе восстановительных работ было выяснено, что кабель был поврежден работниками коммунального предприятия "Лисичанский завод ЖБИ", проводившими земельные работы, не согласовав их с Северодонецким РЭС. Кроме того, уже проведя свои работы и повредив кабель, коммунальщики не сообщили об этом энергетикам.

197 абонентов в населенных пунктах Пурдовка и Замуловка на территории обслуживания Северодонецкого РЭС находились без света с вечера 17 мая. Также без электроэнергии находились две воинские части. Для проведения восстановительных работ необходимо было привлечь масштабные человеческие и материальные ресурсы, поэтому ремонтные работы удалось начать только 21 мая.