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ЛЭО вернуло свет в села под Северодонецком

Сегодня, 16:53 citynews.net.ua | Напечатать

Луганские энергетики около 15 часов 22 мая завершили ремонтные работы на кабельной линии электропередачи и восстановили электроснабжение Пурдовки под Северодонецком. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Напомним, 21 мая в процессе восстановительных работ было выяснено, что кабель был поврежден работниками коммунального предприятия "Лисичанский завод ЖБИ", проводившими земельные работы, не согласовав их с Северодонецким РЭС. Кроме того, уже проведя свои работы и повредив кабель, коммунальщики не сообщили об этом энергетикам.

197 абонентов в населенных пунктах Пурдовка и Замуловка на территории обслуживания Северодонецкого РЭС находились без света с вечера 17 мая. Также без электроэнергии находились две воинские части. Для проведения восстановительных работ необходимо было привлечь масштабные человеческие и материальные ресурсы, поэтому ремонтные работы удалось начать только 21 мая.


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