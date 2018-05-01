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Командование РФ приводит боевиков в полную боеготовность

Сегодня, 15:51 citynews.net.ua | Напечатать

Командование российских оккупационных войск продолжает провоцировать напряжение обстановки на территории вдоль линии соприкосновения сторон, увеличивая количество провокационных обстрелов передовых позиций украинских подразделений.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, существенно возросло количество мероприятий по приведению противником в высшую степень боевой готовности отдельных подразделений российско-оккупационных войск, в том числе с отзывом из отпусков личного состава.

"Такие действия российского командования приводят к распространению панических настроений среди т.н. личного состава российских оккупационных войск и жителей отдельных населенных пунктов временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - отмечает ГУР.

В разведке добавили, что для поддержания «высокого боевого духа» среди подразделений оккупантов усиливается антиукраинская пропаганда, увеличены объемы распространения пророссийских агитационных материалов.


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