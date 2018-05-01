Под Троицким разбили позиции российских наемников (фото)

Боевая группа К-2, входящая в состав 54-й бригады ВСУ, уничтожила на Светлодарской дуге передовую позицию оккупационных сил РФ. Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, опубликовав снимки с места событий.

По его словам оккупанты открыли огонь по позициям украинских военных, после чего группа К-2 подняла в воздух беспилотник.

«Была определена конкретная позиция, откуда по нам ведется обстрел. Ответным и точным огнем, причем с трех разных позиций: из БМП-1, ЗУ-23-2 и ПТУРа, который стал контрольным выстрелом, позиция была уничтожена полностью. Опорник выгорел и обвалился», - говорится в сообщении.