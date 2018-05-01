Эвакуированных детей из Центра социально-психологической реабилитации в Торецке вывезут в Святогорск

Эвакуированных детей из Центра социально-психологической реабилитации, который оказался в зоне обстрелов в прифронтовом Торецке, перевезут в социально-оздоровительный центр в Святогорске. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Вчера вблизи Центра социально-психологической реабилитации в Торецке разорвалась мина, взрывной волной выбило стекла. На тот момент в здании находились 36 детей и 23 сотрудника. Семерых детей забрали домой родители, 27 - вчера разместили в Торецкой больнице.

"Сегодня мальчиков и девочек из больницы планируется перевезти в социально-оздоровительный центр в Святогорске. Детей будет сопровождать экипаж полиции", - говорится в сообщении.