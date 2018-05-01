Служба безопасности Украины с начала года направила в суд обвинительные акты в отношении 28 "должностных лиц" оккупационной власти так называемой "Луганской народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В частности, завершили расследование в отношении лидера одной из фракций так называемого "народного совета ЛНР" Зинаиды Наден, которая с начала российской агрессии вошла в состав политического блока террористического образования.

"Как депутат сепаратистского "парламента" она принимала непосредственное участие в формировании "законодательства" псевдореспублики, активно поддерживала антиукраинскую политику Кремля. Вместе с тем "политический деятель" определенное время продолжала получать пенсию от Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что СБУ в мае также направила в суд обвинительные материалы в отношении пяти организаторов "референдума". В отношении всех обвиняемых применят процедуру заочного осуждения.