В Северодонецке водитель Kia Sportage сбил ребенка

В Северодонецке водитель иномарки сбил малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«Гражданин, управляя автомобилем Kia Sportage, двигаясь по ул. Энергетиков совершил наезд на малолетнего школьника, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП мальчик с телесными повреждениями госпитализирован в больницу», – говорится в сообщении.

Правоохранители также проинформировали, что разыскивают другого водителя, который сбил ребенка в Северодонецке и скрылся с места ДТП.

«Поступило сообщение гражданки о том, что неустановленный автомобиль серого цвета двигаясь по ул. Танкистов совершил наезд на малолетнего школьника, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП мальчика с телесными повреждениями госпитализировали в больницу», – сообщили в полиции.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».