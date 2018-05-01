За сутки в зоне ООС зафиксировано 53 обстрела

За сутки боевики 53 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из артиллерии и минометов.

Возле Авдеевки и Марьинки украинская сторона была вынуждена применить контрснайперские меры. Кроме того, вчера противник активным наступлением пытался вытеснить украинские силы из освобожденного Пивденного, атаковав населенных пункт с трех направлений.

"Во время боевых действий два наших защитника погибли и 9 были ранены. Всех раненых эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. По данным разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков из состава российско-террористических войск", - говорится в сообщении.