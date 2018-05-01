» » Парубий не приедет на допрос по делу Ефремова

Парубий не приедет на допрос по делу Ефремова

Вчера, 18:33 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не сможет прибыть на заседание Старобельского районного суда Луганской области 31 мая для допроса в качестве свидетеля по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, поскольку у него запланированы зарубежные визиты.

Об этом спикер сказал на брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.

«Учитывая то, какой у меня плотный график, я обратился с просьбой разрешить (принять участие в заседании суда, - ред.) в режиме видеоконференции, как суд уже принимал решение по некоторым свидетелям. К сожалению, суд отказал и назначил дату, на которую у меня предусмотрены зарубежные визиты», - пояснил спикер.

По его словам, 25 мая запланирован визит в Грузию, которая будет отмечать 100-летие провозглашения независимости, а после того сразу начнется официальный визит в Израиль.

«Только 31 мая завершается этот визит, и поэтому, конечно, я физически не смогу быть на заседании суда», - сказал Парубий, добавив, что его аппарат сообщил суду о невозможности принять участие в заседании.

В то же время спикер подчеркнул, что готов давать показания по этому делу.

Как сообщалось, Старобельский райсуд, который рассматривает дело экс-руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, 14 мая отказался допросить председателя ВР Андрея Парубия в режиме видеоконференции и вызвал его на заседание повторно, назначив допрос на 10:00 31 мая.

Свое решение суд обосновал тем, что аргумент свидетеля о невозможности его прибытия в суд в связи с плотным рабочим графиком не является основанием для допроса в режиме видеоконференции. Свидетель может заявлять ходатайства только об обеспечении мер его безопасности.

Александра Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности группировки «ЛНР»; государственной измене.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:33

Парубий не приедет на допрос по делу Ефремова

Вчера, 18:04

Военная служба правопорядка усилит контроль за вывозом оружия из района ООС

Вчера, 17:19

Батальон ВСУ занял новые позиции на Донбассе, продвинувшись на два километра

Вчера, 16:47

Боевики пытались отбить поселок на Донбассе

Вчера, 16:30

В Украине зарегистрированы 1 млн 506 тыс. 476 переселенцев

Вчера, 15:56

На Луганщине перевернулся грузовик с 20 тоннами гречки

Вчера, 15:12

Немыря: Кабмин блокирует законопроект о пенсиях жителям неподконтрольного Донбасса

Вчера, 14:49

Перед поездкой на ЧМ-2018 украинцам советуют зарегистрироваться в системе «ДРУГ»

Вчера, 14:05

ООС: Разрушение моста в оккупированной Ивановке препятствует поставкам вооружения боевикам

Вчера, 13:01

За сутки потерь среди украинских военных на Донбассе нет

Вчера, 12:54

В Торецке под обстрел попало здание центра реабилитации: эвакуировано 28 детей

Вчера, 12:09

В ОРЛО взорвали мост

Новости Украины:

Вчера, 18:02

В Марьинке в результате обстрела погиб 36-летний житель

Вчера, 17:56

На автодороге Мариуполь-Сартана обнаружили мину российского происхождения

Вчера, 17:23

В Тернополе призывник выбросился из 5-го этажа военкомата

Вчера, 16:58

На Волыни готовившего теракт француза приговорили к 6 годам тюрьмы

Вчера, 15:58

В Славянске дети отравили одноклассника

Вчера, 14:59

«Воздушный экспресс» в Борисполь обещают запустить до конца года

Вчера, 14:49

Перед поездкой на ЧМ-2018 украинцам советуют зарегистрироваться в системе «ДРУГ»

Вчера, 13:59

В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества попали в больницу 32 школьника

Вчера, 13:09

В Чернигове брат депутата-«радикала» сбил ребенка

Вчера, 12:48

В центре Киева 22-24 мая ограничат движение транспорта

Вчера, 12:10

ФСБ заявляет о раскрытии в Крыму созданной Чубаровым «экстремистской группы»

Вчера, 11:12

Из Украины запустят поезд в Румынию

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 