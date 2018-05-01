Военная служба правопорядка усилит контроль за вывозом оружия из района ООС

Военная служба правопорядка усилит контроль за оборотом оружия из района проведения операции объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины в Facebook.

"Военная служба правопорядка усилит контроль за оборотом оружия и боеприпасов. Военных, которые едут с востока ждут еще более тщательные проверки.

Кроме того, с военнослужащими будут проводиться специальные беседы, во время которых им опять напомнят об ответственности и возможных последствиях незаконного вывоза оружия из зоны ООС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие действия являются следствием события, которое произошло в эти выходные в Ивано-Франковской области, где военный бросил гранату, привезенную из зоны ООС, в толпу. В результате происшествия пострадали 9 человек.