Перед поездкой на ЧМ-2018 украинцам советуют зарегистрироваться в системе «ДРУГ»

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал украинцев, которые собираются посетить матчей финальной части Чемпионата мира по футболу в РФ, зарегистрироваться в системе добровольной регистрации украинских граждан «ДРУГ». Об этом она написал в Twitter.

«Призываем каждого украинца, имеющего билет на ЧМ-2018, - сделайте несколько полезных заметок в системе «ДРУГ», чтобы мы понимали, где вы находитесь. Не пожалейте 30 секунд своего времени, нам тогда будет значительно проще вам помочь», – написал он.

Напомним, министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения матчей финальной части Чемпионата мира по футболу.