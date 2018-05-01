В Торецке под обстрел попало здание центра реабилитации: эвакуировано 28 детей

В Торецке из-за обстрела эвакуировали детей, находившихся в здании Центра социально-психологической реабилитации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Как сообщил правоохранителям директор Центра реабилитации, обстрелом, который начался в 6.20 утра, было повреждено остекление. В здании Центра реабилитации находилось 28 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Правоохранители доставили их в безопасную зону. Пострадавших в результате обстрела нет.

Кроме этого, в результате обстрела поселка Южное под Торецком были повреждены 7 частных домов. Под обстрел попали улицы Украинская, Цветочная и Железнодорожная. Раненых при обстреле нет.

В домах повреждена крыша, окна, в одном из домовладений перебита газовая труба. Правоохранители квалифицировали обстрел поселка как террористический акт.