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Черныш объяснил, почему не работают Минские соглашения

Сегодня, 18:19 citynews.net.ua | Напечатать

Вокруг Минских соглашений постоянно идут дебаты, но этих договоренностей недостаточно, чтобы ввести миротворческую миссию ООН на Донбасс и вернуть под украинский контроль неподконтрольные территории.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, пишут Донецкие новости

«Много дебатов вокруг так называемых "Минских соглашений" сейчас идет. Так называемых, потому что есть решение Совета безопасности ООН уже одно – №2202. Украина является членом ООН. Там написано – это международный договор, Устав ООН, который мы признаем и ратифицировали», – говорит он.

«В Уставе ООН написано, что каждое государство-член ООН берет на себя ответственность и обязательства выполнять решения Совета безопасности ООН. Уже одно такое есть. Что в этом решении №2202? В нем есть текст самой резолюции и два приложения. Первое приложение – это Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, не сами Минские соглашения, а как их выполнять», – продолжил Черныш.

По его словам, дебаты идут вокруг этих приложений. «Потому что второе приложение – это совместная декларация лидеров "Нормандского формата", где предусмотрено, что "Нормандский формат" является контрольным механизмом по имплементации этого Комплекса мер», – рассказал он.

«Получается, есть Комплекс мер, как выполнять [Минские соглашения]. Т. е. Совет безопасности ООН сказал: "Дорога указана". Достаточно ли этого, чтобы ввести туда военный контингент или транзитную администрацию, что намного шире, чем военный контингент? Нет, не достаточно. На наш взгляд, это вопрос еще одного решения, которое дало бы мандат [миротворческой] миссии [на Донбассе]», – добавил Черныш


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