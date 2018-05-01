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На Донбассе ликвидированы 6 боевиков, еще 9 ранены

Сегодня, 15:49 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 17 мая 2018 года, были ликвидированы 6 боевиков, еще 9 - ранены.

Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил представитель пресс-центра объединенных сил Александр Петрук.

"По уточненным данным разведки, противнику нанесены потери: шестеро оккупантов уничтожены и девять ранены", - сообщил он. Кроме того, Петрук сообщил, что во время боевых действий за прошедшие сутки, 17 мая, семеро военнослужащих объединенных сил получили ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает.


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