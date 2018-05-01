На Луганщине полицейские обнаружили и изъяли гранаты и запалы

За минувшие сутки полицейские обнаружили и изъяли гранату и запалы.

Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Сотрудники Беловодского отдела полиции во время несения службы на блокпосту во время личного досмотра 42-летнего мужчины обнаружили и изъяли у него 3 запала к гранате.

В ходе личного досмотра 44-летнего мужчины сотрудники Троицкого отдела полиции изъяли у него гранату «Ф-1» и запал к ней.

Откуда у мужчин боеприпасы и с какой целью они носили их с собой, предстоит выяснить следствию. Изъятое направлено на исследование. Данные факты квалифицированы по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»