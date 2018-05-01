На Донбассе после оптимизации останется 25 блокпостов

После оптимизации количества блокпостов на территории Донецкой и Луганской областей их останется 25 вместо сегодняшних 41.

Об этом на селекторном совещании заявил замглавы Национальной полиции Украины Константин Бушуев, передает пресс-служба полиции.

"На сегодняшний день на территориях двух областей пока до 30 мая полицейские будут нести службу на 41 блокпосте. Принято решение об оптимизации блокпостов и снижении их количества до 25. Основная их функция будет обеспечение пропускных режимов в пределах зоны безопасности", - отметил Бушуев.

По его словам, за счет сокращения количества блокпостов будет создано 68 пеших и 38 автомобильных патрулей. "Все блокпосты в плановом порядке должны быть переоборудованы. Мы должны обеспечить надлежащие условия для работников, которые несут на них службу, и создать условия для пропускного режима", - подчеркнул Бушуев.