Обстрел Троицкого: в обладминистрации опровергли информацию о гибели третьей жертвы

Председатель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз опроверг гибель пострадавшей женщины человека в результате обстрела Троицкого.

Об этом он сообщил в Facebook.

"По состоянию на 10:30 36-летняя женщина, которая пострадала в результате ночного обстрела села Троицкое, находится в реанимации Лисичанской центральной городской больницы им.Титова. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. Ее 18-летний сын получил ранение ног, однако его жизни ничего не угрожает. Сейчас он получает квалифицированную психологическую помощь", - сообщил Гарбуз.