На вооружение Нацгвардии приняли американские гранатометы

На вооружение Национальной гвардии приняты первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 производства США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Согласно Стратегии развития МВД, Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 производства США», – написал он.

По словам министра, 40-миллиметровый комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы – 800 м, совместим со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола – 1000 выстрелов.

Аваков подчеркнул, что при производстве комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности, при сохранении эффективной архитектуры прототипа.

«Государственным научно-исследовательским институтом МВД разработана программа обучения особого состава и методика эксплуатации нового оружия. На военных учениях бойцы НГУ высоко оценили эффективность нового комплекса. Сегодня новое мощное современное оружие встало на защиту Украины! Крепчаем», – подчеркнул министр.