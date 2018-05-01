» » На вооружение Нацгвардии приняли американские гранатометы

На вооружение Нацгвардии приняли американские гранатометы

Сегодня, 17:37 citynews.net.ua | Напечатать

На вооружение Национальной гвардии приняты первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 производства США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Согласно Стратегии развития МВД, Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 производства США», – написал он.

По словам министра, 40-миллиметровый комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы – 800 м, совместим со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола – 1000 выстрелов.

Аваков подчеркнул, что при производстве комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности, при сохранении эффективной архитектуры прототипа.

«Государственным научно-исследовательским институтом МВД разработана программа обучения особого состава и методика эксплуатации нового оружия. На военных учениях бойцы НГУ высоко оценили эффективность нового комплекса. Сегодня новое мощное современное оружие встало на защиту Украины! Крепчаем», – подчеркнул министр.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:37

На вооружение Нацгвардии приняли американские гранатометы

Сегодня, 16:53

Хуг срочно едет на Донбасс с незапланированной поездкой

Сегодня, 16:10

В военном городке на Львовщине нашли застреленным начальника караула

Сегодня, 14:55

В МинВОТ отказались от модульных городков для переселенцев

Сегодня, 14:17

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 41,6 тыс. человек

Сегодня, 13:46

В Киеве назвали «бредом» предложение об обмене пленными на Донбассе в формате «157 на 20»

Сегодня, 12:58

Сервис оформления пропусков для пересечения линии разграничения временно не работает

Сегодня, 12:56

На Донбассе существенно возросло количество вражеских обстрелов

Сегодня, 12:32

Российские террористы обстреляли школу в Светлодарске - ранен 1 человек

Сегодня, 12:27

Парламент принял за основу президентский закон о валюте

Сегодня, 10:51

Военные улучшили тактическое положение в зоне ООС

Сегодня, 10:32

СБУ идентифицировала шестерых боевиков, которые пытали заложников на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 18:24

Суд вернул Насирову украинский паспорт

Сегодня, 17:34

В Польше задержали россиянку подозреваемую в разжигании польско-украинской вражды

Сегодня, 16:09

Нацполиция изъяла 70 кг янтаря на 600 тыс. гривен

Сегодня, 14:58

Обстрел школы в Светлодарске квалифицирован как теракт

Сегодня, 14:14

Профильный комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь Украине

Сегодня, 13:37

Из-за забастовки остановился крупнейший в Украине металлургический комбинат

Сегодня, 12:58

Сервис оформления пропусков для пересечения линии разграничения временно не работает

Сегодня, 12:55

В Кременчуге на ребенка обрушилась кирпичная стена

Сегодня, 12:27

Парламент принял за основу президентский закон о валюте

Сегодня, 10:52

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине

Сегодня, 09:58

МИД призывает усилить санкции против России за агрессию на Донбассе

Вчера, 21:27

На Днепропетровщине выкопали мешки с вещами погибших бойцов АТО

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 