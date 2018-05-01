Хуг срочно едет на Донбасс с незапланированной поездкой

Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг сегодня, 17 мая, отправляется с незапланированной поездкой на Донбасс.

Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

"Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня, 17 мая, совершит поездку на Донбасс в связи с серьезным ухудшением ситуации с безопасностью за последние 24 часа", - сообщили в пресс-службе.

Так, Хуг намерен оценить ситуацию вдоль линии разграничения и ее влияние на местное население. Также он планирует обсудить меры по снижению напряженности.