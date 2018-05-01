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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 41,6 тыс. человек

Сегодня, 14:17 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 16 мая 2018 года, пересекли 41,6 тыс. лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 41,6 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 9410 лиц и 1075 транспортных средств; "Марьинка" - 10340 человек и 1815 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8220 человек и 1420 транспортных средств; "Гнутово" - 4565 человек и 1010 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9055 человек", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что сегодня утром, 17 мая 2018 года, в КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/20; "Марьинка" - 60/10; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 30/10.


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