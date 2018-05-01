На Донбассе существенно возросло количество вражеских обстрелов

В зоне проведения операции объединенных сил за минувшие сутки, 16 мая 2018 года, погибли 2 украинских военных, еще 4 получили ранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По словам Гуцуляка, в течение прошлых суток на линии фронта зафиксировано обострение ситуации со стороны боевиков. В частности, существенно возросло количество вражеских обстрелов.

"Вследствие активизации боевых действий у Украины есть потери. Во время боевых действий в течение минувших суток погибли двое наших военнослужащих. Вследствие вражеских обстрелов получили ранения 4 наших защитника, их оперативно эвакуировали в больницу", - сообщил он. В течение минувших суток на Донбассе зафиксировано 66 обстрелов подразделений ООС со стороны боевиков, более 20 раз украинские военные открывали огонь в ответ.