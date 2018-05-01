Часть Луганской области осталась без воды из-за долгов перед энергетиками

В Луганской области ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») в нарушение действующего законодательства обесточило ряд объектов предприятий водоснабжения. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«ООО "Луганское энергетическое объединение" в нарушение требований ст. 6 Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" обесточены ряд объектов предприятий водоснабжения Луганщины. Среди них водопроводные насосные станции – ВНС "РТИ", ВНС "Боровская", ВНС г. Приволье, канализационные насосные станции – КНС № 12 КНС № 13 КНС № 2, КНС № 3, МОС № 2 ЛКСП "Лисичанскводоканал"», – сказано в сообщении.

В результате, по данным пресс-службы, без водоснабжения и водоотведения остались около 40 тыс. населения, 21 учреждение образования и здравоохранения.

«Кроме того, обесточены две канализационные насосные станции КП "Рубежанское ПУВКХ" в г. Рубежное. Из-за отключения от электроснабжения насосной станции "Житловская" КП "Кременское ПУВКХ" без водоснабжения могут остаться потребители, проживающие выше 3-4 этажей многоквартирных домов в г. Кременная», – добавили в ОВГА.

В пресс-службе также заверили, что сейчас руководство Луганской облгосадминистрации прилагает максимум усилий для скорейшего восстановления водоснабжения потребителям.