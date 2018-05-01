В Северодонецке задержали банду вымогателей

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к Операции объединенных сил, обезвредили в Северодонецке организованную преступную группировку, которую возглавлял ранее судимый гражданин РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что иностранец организовал банду из ранее судимых местных жителей. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае неуплаты "возмещения" участники группировки угрожали физической расправой.

Оперативники спецподразделения задокументировали факты вымогательства на общую сумму около пятисот тысяч гривен. Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников на одной из городских улиц во время получения очередного денежного транша от пострадавшего. При обысках по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли холодное оружие, газовый пистолет, "долговые" расписки, а также пятнадцать килограммов марихуаны.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжается неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Национальной полицией.