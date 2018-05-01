В Минобороны подтвердили информацию об одном погибшем и двух раненых военных на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 15 мая 2018 года, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, погиб один наш защитник, 1985 года рождения. Еще двое наших защитников были ранены в результате вражеских обстрелов. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное", - отметил он.

Как сообщил представитель Минобороны, за прошедшие сутки, 15 мая 2018 года, боевики 45 раз обстреливали украинские позиции, военнослужащие Вооруженных сил Украины 25 раз открывали ответный огонь.