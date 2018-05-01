Правозащитники передадут отчет о пытках на Донбассе в Гаагский суд

Общественная организация Truth Hounds и Украинский Хельсинский союз направят в Международный уголовный суд отчет о пытках и других преступлениях, совершенных боевиками «ДНР» и российскими военными на Донбассе за период 2014-2015 годов. Об этом сообщает «Громадське».

В отчете говорится, что в отношении пленных украинских военных и гражданского населения применялись пытки и жестокое обращение.

Правозащитники установили, что подобные случаи произошли в таких городах Донецкой области, как Горловка, Торез, Донецк и Снежное.

«Согласно Римским статутом Международного уголовного суда, действия боевиков «ДНР» и российских военных квалифицируются как военные преступления», - говорится в сообщении.

Также в отчете приведен перечень лиц, которые могут быть причастны к совершению военных преступлений на Донбассе.

В частности, в этот список вошли: министр обороны России Сергей Шойгу, российские генералы Алексей Наумец и Геннадий Анашкин, глава «ДНР» Александр Захарченко, боевики Денис Пушилин, Арсен Павлов «Моторола», Михаил Толстых «Гиви», Игорь Безлер «Бес» и другие.