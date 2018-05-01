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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине

Сегодня, 19:08 citynews.net.ua | Напечатать

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине 15-16 мая 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 15 мая днем в западных, восточных и Сумской областях грозы, во время гроз кое-где шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что завтра, 16 мая 2018 года, в западных областях местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в высокогорье Карпат - до 25-30 м/с. Также отмечается, что в Карпатах и на Закарпатье утром и днем ожидаются очень сильные дожди.


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