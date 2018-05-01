Представление генпрокурора на Дунаева комитет ВР рассмотрит на следующей неделе

Представление генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности нардепа Сергея Дунаева еще не получили в Комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной рады Украины.

Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя Комитета Павел Пинзеник, передает

РБК-Украина.

По его словам, комитет сможет рассмотреть представление на заседании в среду следующей пленарной недели при условии, если перед этим народный депутат предоставит свои объяснения. "Вся информация от журналистов, которые цитируют фейсбук генерального прокурора. В комитет информация пока не поступила", - заявил Пинзеник.

Отвечая на вопрос, нардеп отметил, что комитет не сможет рассмотреть представление в среду, 16 мая, на комитете. "Не может быть пока рассмотрены, ведь это не будет соответствовать процедуре, определенной регламентом.

Когда представление поступит в ВР, если оно отвечает требованиям, то обязанность председателя ВР отправить копии этих представлений народного депутата, которого это касается. Потом этот народный депутат будет иметь право на предоставление объяснений.

Также председатель ВР должен предоставить текст в комитет, в течение 20 дней комитет сможет рассмотреть. Если предоставит объяснения, то да, на следующей неделе (комитет сможет рассмотреть представление, - ред.)", - заявил нардеп.