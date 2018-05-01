В Кабмине предлагают отменить новые правила предоставления субсидий

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко выступает за отмену или существенную корректировку новых правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом он заявил в комментарии изданию РБК-Украина.

"То, что это ударит по людям - факт. Кроме осложнения доступа к системе субсидий, существенно сокращены нормы по расчетам субсидий, что затронет более 60% людей. Именно поэтому я голосовал против этих изменений", - сообщил Розенко. Он добавил, что изменения в программу предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо отменить или существенно откорректировать.

"Поэтому я буду добиваться отмены указанного решения правительства или, по меньшей мере, существенной его корректировки", - заявил Розенко.