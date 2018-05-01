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В Украине на Троицу назначены 13 дополнительных поездов

Сегодня, 14:26 citynews.net.ua | Напечатать

В преддверии долгих выходных на Троицу 26−28 мая "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для остальных.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего, по информации компании, пассажирам предоставлены более 40 тысяч дополнительных мест в поездах. Как сообщает "Укрзализныця", в график добавлены поезда: N 191/192 Киев-Львов (25, 26 и 28 мая); N 243/244 Киев - Львов (26 и 28 мая); N 197/198 Киев - Ковель (25 и 28 мая); N 207 Киев - Ужгород (25 и 27 мая); N 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов (25 и 27 мая); N 177 Киев - Хмельницкий (27 мая); N 292/291 Хмельницкий - Киев (25 мая); N 164/163 Киев - Харьков (26 и 28 мая); N 242 Кременчуг - Киев (25 мая); N 780/779 Винница - Сумы (25, 26, 27, 28 мая); N 276/275 Львов - Днепр (27, 29 мая); N 235 Харьков - Ужгород (26 мая); N 276/275 Львов - Днепр (25, 27 и 29 мая).

Кроме того, назначены дополнительные рейсы поездов № 92 Константиновка - Одесса (25, 27, 29 мая), № 747/748 Киев - Тернополь (26 мая), № 787 Харьков-Константиновка (26, 28, 29 и 30 мая).


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