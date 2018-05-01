Рубежному грозят перебои с водой

Сегодня началось обесточивание объектов Рубежанского ПУВКХ из-за долгов за электроэнергию в размере более 12 миллионов гривен. Об этом сообщает компания «Луганское энергетическое объединение».

Отмечается, что утром уже была обесточена одна канализационная насосная станция, на очереди – еще одна и четыре скважины.

«В общем спрогнозировать последствия обесточиваний достаточно трудно, особенно учитывая, что сейчас обесточивание предприятия будет лишь частичным», – отметили в ЛЭО.

Однако в компании допускают, что жители Рубежного «все же почувствуют некоторый дискомфорт».

«Некоторые могут остаться полностью без водоснабжения, другие – только столкнутся с более слабым напором воды в сети», – подчеркнули в ЛЭО.