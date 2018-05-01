Штаб ООС просит блогеров не публиковать данные о тактическом продвижении на Донбассе

Руководство операции Объединенных сил на Донбассе призывает СМИ и блогеров воздержаться от публикации данных о тактическом продвижении.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"При выполнении задач по улучшению тактического положения войск проводится кропотливая работа по подготовке и проведению таких мероприятий. Во время выполнения этой тяжелой и опасной работы наших героев военные части Объединенных сил нуждаются в определенной непубличности и конфиденциальности. Утечка информации может стать причиной поражения и потерь среди наших воинов", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне волонтер Юрий Мысягин сообщил, что Объединенные силы установили полный контроль над поселком Чигари под Горловкой и закрепились в нем.