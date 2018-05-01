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СБУ проводит обыски в офисе агентства "РИА Новости Украина"

Сегодня, 10:55 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины проводит обыски в киевском офисе агентства "РИА Новости Украина".

Об этом изданию РБК-Украина сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Да, действительно проходят обыски в рамках следственных действий. Больше информации будет позже", - сообщила Гитлянская.

По ее словам, обыски проходят в рамках уголовного производства по статье 111 "государственная измена" УК Украины. Она также уточнила, что СБУ и прокуратура Крыма разоблачили деятельность сети подконтрольных России медиаструктур. По данным правоохранителей, сети использовались рамках гибридной информационной войны против Украины.


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