Служба безопасности Украины проводит обыски в киевском офисе агентства "РИА Новости Украина".

Об этом изданию РБК-Украина сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Да, действительно проходят обыски в рамках следственных действий. Больше информации будет позже", - сообщила Гитлянская.

По ее словам, обыски проходят в рамках уголовного производства по статье 111 "государственная измена" УК Украины. Она также уточнила, что СБУ и прокуратура Крыма разоблачили деятельность сети подконтрольных России медиаструктур. По данным правоохранителей, сети использовались рамках гибридной информационной войны против Украины.